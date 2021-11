Sporting da Covilhã confirma saída de Filipe Rocha

O Sporting da Covilhã confirmou, esta terça-feira, a saída de Filipe Rocha do comando técnico, conforme a Renascença avançara.

No Facebook, o clube da II Liga informa que o contrato foi rescindido "com efeito imediato" a pedido do treinador, "alegando motivos pessoais".

"Resta-nos agradecer o profissionalismo do mister e da sua equipa técnica e que os seus motivos sejam resolvidos rapidamente", lê-se.

Filipe Rocha, de 50 anos, também conhecido no mundo do futebol por Filó, abandona o cargo por razões familiares, sabe a Renascença. Foi treinador do Sporting da Covilhã durante pouco mais de um mês.

Depois de ter substituído Wender, em outubro, Filipe Rocha orientou os Leões da Serra em quatro jornadas da II Liga e registou dois empates e duas derrotas. O Covilhã encontra-se no 12.º lugar, com 12 pontos.

Filipe Rocha conta com passagens pelo Feirense, paços de Ferreira, Desportivo das Aves sub-23, União da Madeira, Framunde, Naval e Espinho. A carreira de treinador começou em 2006, no Lousada.