Palmeiras de Braga vibra com sucesso de Abel Ferreira no Brasil

Descubra as diferenças entre os dois Palmeiras, separados por cerca de 8 mil quilómetros e uma viagem aérea de quase 11 horas, mas unidos pelo triunfo segundo triunfo consecutivo de Abel Ferreira na Copa Libertadores.



Sábado à noite, tarde em Montevideu e em São Paulo, enquanto milhares de adeptos do emblema paulista festejavam o golo de Deyverson no prolongamento e a vitória (2-1) na final da Libertadores sobre o Flamengo, em Palmeira, a poucos quilómetros de Braga, uma plateia composta por centena e meia de luso-brasileiros partilhava de igual sentimento.

O motivo era simples: o irmão do Brasil, fundado em 1914, festejava mais um título. Para a contabilidade do palmarés do Palmeiras FC de São Paulo, entrava a terceira Copa Libertadores, depois dos títulos de 1999 e 2020, desta vez com sabor especial de ter sido conquistado pelo segundo ano consecutivo sob o comando do treinador português Abel Ferreira.

“Vivemos o momento de forma espetacular”, revela numa entrevista a Bola Branca Benjamin Correia, presidente do Palmeiras FC, clube filiado na Associação de Futebol de Braga.“Tivemos aqui cerca de 150 adeptos palmeirenses. Foi uma festa grande, com um ecrã gigante na sede do Palmeiras, onde comemorámos a vitória, mais uma” declara o dirigente do emblema minhoto, notoriamente orgulhoso.

Benjamim Correia vai convidar Abel Ferreira para uma homenagem simbólica na sede do Palmeiras FC, não em Água Branca, São Paulo, mas no nº 9 da Rua da Eira, às portas da cidade de Braga.

“Ainda estamos a ultimar. Isto ainda está muito verde”, declara. “A festa ainda continua em São Paulo. Espero que o Abel esteja, em breve, em Palmeira, para festejar esta vitória”. O desafio está lançado ao treinador português de 42 anos de idade.