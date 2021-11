Os Belenenses demarcam-se da polémica com a SAD

Num extenso comunicado, o Belenenses "lamenta e não se conforma que, em todo o Mundo, o seu emblema e o seu nome estejam a ser conotados com um dos mais tristes episódios de que há memória no futebol português".

O Belenenses, clube que milita no Campeonato de Portugal, demarca-se dos eventos ocorridos no jogo entre Belenenses SAD e Benfica, com o surto da nova variante da Covid-19 e realização do jogo com apenas nove elementos .

Clube vs SAD

O conflito entre a SAD e o clube do Belenenses levou à rutura de ligações em 2018, quando o presidente Patrick Morais de Carvalho criou uma nova equipa e terminou em definitivo todas as relações com a SAD.

O Clube de Futebol "Os Belenenses" separou-se da SAD, em definitivo, no dia 30 de junho de 2018, criou uma nova equipa sénior e começou do zero, na última divisão da AF Lisboa, sexto escalão do futebol nacional, mantendo os símbolos do clube e também a "casa" do Belenenses, o Estádio do Restelo.

À SAD restou apenas a opção de escolher um novo nome, símbolo e também um estádio para jogar e, assim, surgiu o Belenenses Futebol, SAD, equipa que milita na I Liga e que encontrou no Estádio Nacional a sua nova casa.