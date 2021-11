Marco Ferreira: “É mais fácil culpar o Estrela do que pedir desculpa”

Marco Ferreira, diretor executivo Estrela da Amadora, condena os atos de violência no futebol, no entanto, acha que a atenção está a ser desviada do que considera “um escândalo”, no jogo desta segunda-feira frente ao Benfica B, que terminou com vitória encarnada por 3-6 e agressões à equipa de arbitragem.

“O Estrela da Amadora defende que qualquer ato de agressão tem de ser punido, tem de ser banido do futebol, mas também considera que o Conselho de Arbitragem não pode tomar esta posição pública sem ouvir ambas as partes. Está a desviar o foco do que aconteceu”, explica, em declarações a Bola Branca.

O diretor executivo do clube da Amadora explica que “nada move o Estrela contra o Benfica ou contra a classe da arbitragem”, mas sim “contra a atuação desta equipa de arbitragem neste jogo específico”.

“Está a ser mais fácil culpar o Estrela da Amadora, do que pedir desculpa pela arbitragem a que assistimos no Estádio José Gomes”, acusa, em entrevista à Renascença.