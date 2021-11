Liga repudia agressão a arbitro no Estrela da Amadora-Benfica B

A Liga de Clubes repudia a agressão à equipa de arbitragem que esteve no polémico jogo entre Estrela da Amadora e Benfica B.

"A Liga Portugal, confrontada com a agressão à equipa de arbitragem constituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás, que esteve no Estrela da Amadora-SL Benfica B, da jornada 12 da Liga Portugal SABSEG, vem repudiar todo e qualquer ato de violência, que envolva um agente do Futebol Profissional e que não pode, em circunstância alguma, ocorrer num recinto desportivo", pode ler-se.

Os encarnados venceram por 6-3 a formação da Reboleira, que terminou apenas com nove jogadores, fruto das expulsões de André Duarte e Afonso Figueiredo, e contestou ainda um penálti apontado pelo Benfica B e um segundo amarelo "perdoado" a Pedro Álvaro, para além de, ao intervalo, ter ameaçado não regressar para o segundo tempo.

"A Liga Portugal apela à serenidade de todos os agentes desportivos, que devem pautar por uma postura pedagógica, banindo de uma vez discursos inflamados e que em nada beneficiam a imagem do Futebol Profissional português", atira.