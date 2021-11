Boavista anuncia saída de João Pedro Sousa e entrada de Petit

O Boavista oficializou, esta terça-feira, a saída de João Pedro Sousa do comando técnico. O substituto é Petit.

Em comunicado no site oficial, o Boavista explica que acertou, "por mútuo acordo", a rescisão de contrato com João Pedro Sousa, a pedido do treinador, que pretendia "aceitar uma proposta que recebeu de um clube estrangeiro".

O ex-treinador do Famalicão, de 50 anos, que chegou ao Bessa esta época, deverá rumar ao Al Raed, da Arábia Saudita.

Entra Petit, que assinou contrato válido para a próxima temporada e meio, isto é, até ao final de 2022/23.

O antigo internacional português está de regresso ao clube onde foi formado, com que conquistou o campeonato em 2000/01 e em que terminou a carreira de jogador.

Petit foi treinador do Boavista entre 2012 e 2015, tendo-se tornado o terceiro com mais jogos à frente das panteras negras, apenas atrás de Jaime Pacheco e Manuel José.

O Boavista agradece a João Pedro Sousa "todo o profissionalismo" demonstrado ao serviço do clube e deseja-lhe "as maiores felicidades para os desafios que se seguem".