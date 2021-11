Árbitro agredido no Estrela da Amadora-Benfica B

O Conselho de Arbitragem (CA) denunciou, em comunicado, a agressão a um dos árbitros do jogo entre Estrela da Amadora e Benfica B, a contar para a II Liga. Os amadorenses garantem que vão agir criminalmente contra um dos árbitros assistentes.

De acordo com a nota do CA, o árbitro Miguel Nogueira terá sido vítima de agressões junto ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem.

"Um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio. O CA repudia de forma veemente este acontecimento, que considera da maior gravidade, e manifesta a sua solidariedade para com a equipa de arbitragem constituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás", pode ler-se na nota.

O Conselho de Arbitragem pede "célere e total punição dos responsáveis", num momento que considera que "envergonha" a II Liga.

Estrela vai "agir criminalmente"

O Estrela da Amadora afirmou que vai "agir criminalmente" contra o árbitro assistente Nuno Pereira.

"Vamos agir criminalmente contra o árbitro assistente Nuno Pereira. Por mais bocas que venham da bancada, nunca pode responder em tom violento a adeptos que pagaram bilhete para ali estar. Vamos fazer com que, pela primeira vez no futebol português, uma equipa de arbitragem seja punida judicialmente", expressou o diretor executivo do Estrela da Amadora, Marco Ferreira, na sala de imprensa, após a partida.

Os encarnados venceram por 6-3 a formação da Reboleira, que terminou apenas com nove jogadores, fruto das expulsões de André Duarte e Afonso Figueiredo, e contestou ainda um penálti apontado pelo Benfica B e um segundo amarelo "perdoado" a Pedro Álvaro, para além de, ao intervalo, ter ameaçado não regressar para o segundo tempo.

"Não vamos deixar que jamais destruam o que fizemos. Exigimos um pedido de desculpas da Liga, do Conselho de Disciplina e da equipa de arbitragem. Qualquer pessoa deve estar boquiaberta com o que aconteceu aqui hoje", sublinhou o dirigente.

Falando num "balneário arrasado, com jogadores a chorar, que já jogaram noutros patamares e nunca viram nada assim", Marco Ferreira classificou a atuação da equipa de arbitragem como "absolutamente inacreditável" e considerou que "condicionou todo o jogo com situações lamentáveis", abordando os lances que resultaram nas duas expulsões.

"[O árbitro] Consegue expulsar um jogador [André Duarte] estando de costas para o lance e, no outro, ri-se na cara do Afonso Figueiredo, que chegou a um nível que esse árbitro nunca vai chegar. Também apitou o penálti antes do jogador cair", considerou.

Este resultado permite ao Benfica B recuperar a liderança da tabela, com 26 pontos, e afastar o Estrela da Amadora dos lugares cimeiros, ocupando o nono lugar, com 16.