AF Porto dispensa novas normas de acesso aos estádios por falta de esclarecimento

A Associação de Futebol (AF) do Porto revela, esta terça-feira, não ter recebido "qualquer esclarecimento" sobre as novas normas de acesso aos recintos desportivos, pelo que manterá em vigor as regras anteriores.

A partir de quarta-feira, passa a ser obrigatório apresentar um teste negativo à Covid-19 para entrar em recintos desportivos, mesmo para pessoas vacinadas. Falta esclarecer se os não vacinados podem entrar.

Em comunicado, a AF Porto declara que, até indicação em contrário, os clubes que disputam as suas competições "se deverão guiar pela norma que está em vigor e que vem sendo usada nas últimas semanas".

Uma medida que afeta as competições distritais e de formação, motivada pela falta de esclarecimento da norma que regula a entrada, "bem como as condições de acesso e permanência" de adeptos nos estádios.

Neste momento, os eventos desportivos não têm limite de espetadores e, até às novas medidas anunciadas, só era necessária a apresentação do certificado de vacinação ou de teste negativo à Covid-19.