Vizela quer saber "em que campeonato está" no jogo com o Braga

O treinador do Vizela acredita que o jogo frente ao Braga, na Pedreira, será importante para perceber "em que campeonato" é que a sua equipa está.

Álvaro Pacheco olha para o dérbi minhoto como um desafio aliciante e diz que a sua equipa lhe tem dado indicadores de qualidade.

"São desafios que nos aliciam muito para sabermos em que campeonato estamos. Acredito que a equipa tem vindo a crescer, a ganhar maturidade na I Liga. Vejo um jogo muito bom, os sinais são de qualidade, espero que tenham coragem e tranquilidade para desfrutar daquele ambiente e jogarmos o nosso jogo", atira.

Na próxima semana, o Vizela recebe a Belenenses SAD, que está a enfrentar um surto de Covid-19, com casos confirmados da nova variante Omicron. Para já, o foco do Vizela está no Braga.

"Próximo jogo é um assunto que ainda vamos falar, mas o nosso foco é o Braga, que é o essencial", termina.

O Sporting de Braga-Vizela joga-se nesta terça-feira, às 20h15. A equipa do Vizela está no 14º lugar da I Liga, apenas com uma vitória, sete empates e três derrotas, enquanto que o Braga ocupa o sexto lugar da tabela, com 19 pontos.