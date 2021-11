Presidente do Belenenses SAD. Repetição do jogo com o Benfica está nas mãos na Liga

O presidente do Belenenses SAD salientou, esta segunda-feira, que a hipotética repetição da receção ao Benfica está nas mãos da Liga Portugal, que responsabilizou por o jogo não ter sido adiado.

O jogo com o Benfica, no sábado, relativo à jornada 12 da I Liga, terminou no início da segunda-parte, quando João Monteiro declarou lesão e a equipa do Belenenses SAD ficou reduzida a seis unidades. Ao intervalo, os encarnados venciam por 0-7, resultado homologado pela Liga.

O Belenenses SAD solicitou à Liga a repetição da partida, com base no artigo 45.º, n.º 4 do Regulamento de Competições, que não prevê "expressamente o caso de um jogo ser dado por findo, pelo árbitro, antes do termo do seu tempo regulamentar". "Quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos", está escrito nas regras que os azuis citam.

Ou seja, está feito pedido da Belenenses SAD. Agora, explicou Rui Pedro Soares, em entrevista à CNN Portugal, cabe à Liga dizer "sim" ou "não".



"A Direção da Liga vai decidir se o jogo é repetido. A responsabilidade já não é minha", salientou o presidente do Belenenses SAD.



"Solicitei o adiamento à diretora-executiva da Liga"



Num filme das horas que antecederam o jogo de sábado, Rui Pedro Soares revelou que recebeu nesse dia, pelas 11h00, a lista de jogadores para isolar, depois de vários terem testado positivo à Covid-19.

O presidente do Belenenses SAD explicou que houve "dois momentos" em que percebeu que o jogo com o Benfica não devia realizar-se.

"Perto do meio-dia, de acordo com os testes antigénio, havia um conjunto que tinham testado positivo. Face a esse número elevado, a delegada de saúde decide, e bem, não cumprir o protocolo e estender o isolamento aos jogadores que não tinham testado positivo. Paralelamente, há a renovação do teste PCR, cujos resultados conhecemos às 17h00. Quando notificámos a Liga destes casos, o que esperava era que a Liga nos chamasse para uma reunião formal, juntamente com o Benfica, para vermos cenários. Isto nunca aconteceu", contou o dirigente.

Rui Pedro Soares fez questão de sublinhar que "a responsabilidade de adiar o jogo não era do Belenenses SAD" e aponta baterias à diretora-executiva da Liga.

Nesta entrevista à CNN Portugal, o presidente da B SAD afirma: “solicitei o adiamento à diretora-executiva da Liga, Helena Pires. Recebi um SMS a dizer que tinha oito jogadores que não constavam dessas listagens. A Liga Portugal não quis tomar qualquer diligência para adiar o jogo. Tinha obrigação de o fazer.”

Rui Pedro Soares acrescenta que na reunião preparatória, a uma hora do jogo, com delegados da Liga, polícia, árbitros e bombeiros, voltou a reclamar a decisão de haver jogo.

"Acha que eu ia ter uma falta de comparência? Sabe o que aconteceu no Estoril-Cova da Piedade no ano passado? O Cova da Piedade tinha todos os jogadores isolados e mesmo assim a Liga aplicou-lhe falta de comparência", argumenta.

O dirigente considera que a B SAD foi "responsável" ao realizar "os testes a todos os mais de 20 jogadores que podiam ter estado em campo não estiveram" e elogia o esforço e atitude dos atletas que foram a jogo.

"Faltou organização, uma reunião, bom senso. Se tivesse havido reunião, o jogo não se teria realizado", atira Rui Pedro Soares.