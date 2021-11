Pedro Trigueira, guarda-redes do Tondela, testa positivo à Covid-19

O guarda-redes do Tondela Pedro Trigueira testou positivo à Covid-19 esta segunda-feira, informa o clube no seu boletim clínico. O guarda-redes de 33 anos está agora em isolamento.



No domingo, quatro jogadores do Tondela falharam o jogo com o Sporting devido a testes positivos, bem como o treinador e outros elementos da equipa técnica.