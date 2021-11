Manta Santos volta ao ativo na Liga 3

Nuno Manta Santos foi apresentado como treinador do Torreense, da Liga 3.

O treinador de 43 anos está de regresso ao ativo depois de uma temporada sem treinar. Manta Santos esteve quatro temporadas na I Liga, com passagens pelo Feirense, Marítimo e Desportivo de Aves.

Segue-se o Torreense, da Liga 3, que despediu Daúto Faquirá esta temporada. Segundo o comunicado do clube, o objetivo claro é "a subida à II Liga".

O Torreense está no segundo lugar da Série B da Liga 3, com 17 pontos, apenas atrás do União de Leiria.