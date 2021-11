João Henriques demitido do Moreirense

João Henriques já não é treinador do Moreirense. Ao que a Renascença apurou, o treinador foi demitido, na sequência de resultados aquém do esperado e já não orientou a sessão de trabalho desta segunda-feira.

Sem vencer há cinco jornadas, mas com duas vitórias para a Taça de Portugal, uma delas diante do rival Vitória de Guimarães, o Moreirense é 16.º classificado da I Liga. O empate em casa com o Gil Vicente, da 12.ª jornada, colocou a equipa em posição de "play-off" de manutenção, com mais um ponto do que o Belenenses SAD, penúltimo classificado, e mais três do que o Santa Clara, último da tabela.

João Henriques, de 49 anos, chegou esta temporada a Moreira de Cónegos. Em 15 jogos, registou três vitórias, sete empates e cinco derrotas. A equipa está em zona delicada na I Liga, foi eliminada da Taça da Liga, logo na 1.ª fase e está nos oitavos de final da Taça de Portugal, com encontro marcado com o Mafra.



Aguarda-se pela confirmação oficial do Moreirense, que para já não emite qualquer declaração sobre a saída do treinador. O próximo jogo, a contar para a jornada 13, está agendado para sábado, em Tondela.

Leandro Mendes, treinador-adjunto do clube, assumirá o comando da equipa até à chegada de um novo técnico.