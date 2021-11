Governo diz que a Liga deve "acautelar organização e segurança das próximas jornadas"

O Governo indica que é a Liga Portugal e as restantes autoridades desportivas que "devem acautelar organização e segurança das próximas jornadas".

Num comunicado do gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Governo indica que João Paulo Rebelo reuniu-se com o presidente da Liga Pedro Proença "no sentido de mnotorizar e acautelar a preparação, a segurança e a previsibilidade dos próximos eventos desportivos".

Esta reunião "serviu não só para que fossem prestadas as informações disponíveis, nesta data, mas também para perspetivar a forma como a Liga Portugal está a enquadrar a realização dos próximos encontros da I Liga".

"A Liga Portugal, enquanto organizador, foi ainda sensibilizada para a necessidadede todas as partes envolvidas anteciparem todos os cenários sobre os quais a evolução da pandemia venha a impactar, garantindo que são tomadas as medidas necessárias e devidas, com previsibilidade, minimizando os riscos associados à propagação do vírus em contexto desportivo" lê-se.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto diz ainda "manter uma monitorização ativa" sobre os acontecimentos desportivos, num compromisso para com a "mitigação dos riscos de transmissão de Covid-19 e para com a sustentabilidade do edifício desportivo nacional".