Covid-19. Testes realizados ao Benfica dão todos negativo

Os testes de despiste da Covid-19 realizados, esta segunda-feira, ao plantel, equipa técnica e "staff" do Benfica deram todos negativo.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantara à SIC que o plantel do Benfica seria testado, como medida de precaução, depois de ter sido confirmada a nova variante Ómicron no plantel da Belenenses SAD.

O Belenenses SAD entrou em campo frente ao Benfica, no sábado, a contar para a 12.ª jornada da I Liga, com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes. O jogo terminou no início da segunda parte, quando João Monteiro declarou lesão e a equipa do Belenenses SAD ficou reduzida a seis unidades. Ao intervalo, o Benfica vencia por 0-7.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) anunciou, esta segunda-feira, ter detetado 13 casos positivos da variante Ómicron, da Covid-19, em Portugal. Segundo uma nota enviada à Renascença, todas as infeções dizem respeito a elementos do Belenenses SAD.

Todos os contactos dos positivos terão de cumprir isolamento profilático, independentemente de estarem vacinados e do nível de exposição. Terão, também, de fazer testes pelo menos ao quinto e ao décimo dia.