Carvalhal. Jamor? "Em Inglaterra atrasaram o jogo porque os adeptos estavam retidos"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, não comentou o que aconteceu no sábado no jogo entre Belenenses SAD e Benfica e limitou-se apenas a dar um exemplo de quando treinava o Sheffield Wednesday, em que a Federação inglesa atrasou o jogo.

"Num jogo entre o Sheffield e o Bolton, quando a minha equipa estava no aquecimento, um delegado da federação veio ter comigo e disse-me que o jogo ia ser atrasado por 30 minutos, porque havia um grave acidente na autoestrada e os adeptos estavam retidos. Comunicou-me e deixou ao meu critério se continuava com o aquecimento. Esta é a minha resposta à questão do Jamor. Atrasaram um jogo para que os adeptos pudessem estar no estádio", disse, sem se alongar.

O próximo adversário do Braga é o Vizela e Carvalhal reconhece que o dérbi vai ser um jogo difícil para a sua equipa.

"Queremos vencer, sabendo que o Vizela encerra dificuldades pela forma como joga. O Álvaro Pacheco está a fazer um excelente trabalho. Penso que vamos saber encontrar os caminho para a baliza, num jogo com muito respeito pelo Vizela", atira.

Menos cinco pontos

O Sporting de Braga tem menos cinco pontos do que tinha na temporada passada e Carvalhal prefere não entrar em comparações e recorda que há uma maior aposta em jovens esta época.

"Braga sofreu uma transformação muito grande, as coisas não se constroem com tanta facilidade. Há uma aposta nos jovens jogadores do Braga, quando se aposta, há um benefício a médio e longo prazo. Estamos a fazer o nosso percurso, temos menos cinco pontos, mas evitaria traçar comparações, porque houve uma mudança muito grande", termina.

O Sporting de Braga-Vizela joga-se nesta terça-feira, às 20h15. A equipa do Vizela está no 14º lugar da I Liga, apenas com uma vitória, sete empates e três derrotas, enquanto que o Braga ocupa o sexto lugar da tabela, com 19 pontos.