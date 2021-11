Belenenses SAD denuncia "má-fé e falsidade" no relatório do delegado da Liga

O Belenenses SAD acusou, esta segunda-feira, o delegado da Liga Portugal de atingir “requintes de má-fé e falsidade indignos” no seu relatório sobre o jogo com o Benfica, relativo à 12.ª jornada da I Liga.

“O relatório do delegado é manipulado e atinge requintes de má-fé e de falsidade indignos da Liga Portugal, dos clubes associados da Liga e do futebol português”, escreveram os azuis, em comunicado, numa reação à nota oficial anterior da Liga, que alegou que os delegados das duas formações tinham recusado o adiamento do encontro de sábado.

O Belenenses SAD manifesta "intenção de reagir a este relatório mal fabricado com todos os meios previstos na lei", alegando que o documento "omite o que foi dito na reunião preparatória regulamentar".

“Na reunião preparatória do jogo, o CEO da Belenenses SAD, perante todos os presentes, disse que a realização do jogo era uma ‘vergonha’ [sic] e estava indignado, e lembrou que, na época de 2020/21, a Belenenses SAD dispôs-se a adiar o jogo com o Benfica devido ao número de casos de Covid-19”, pode ler-se no comunicado do Belenenses SAD.

Dizendo que o relatório do delegado da Liga "refere, todavia, algo que diz ter antecedido a reunião preparatória", os azuis dizem que “o que antecede a reunião preparatória não tem base regulamentar, nem valor jurídico”. De seguida, explicam a sua versão dos acontecimentos.

"Antes da reunião preparatória, não existiu qualquer reunião entre o delegado da Belenenses SAD, Nuno Almeida, o delegado do Benfica e o delegado da Liga. O delegado da Belenenses SAD nem sequer se encontrou com o delegado do Benfica. O delegado da Belenenses SAD teve uma conversa de circunstância com o delegado da Liga, sem nunca ter dito que ‘a hipótese de adiamento não se colocava’", expressam.