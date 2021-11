Várias reações ao jogo do Jamor. "Mais um episódio negro do futebol português"

Alguns dos principais clubes portugueses já reagiram aos acontecimentos do Belenenses SAD – Benfica, partida que terminou aos 46 minutos quando os azuis ficaram reduzidos a seis jogadores. Atletas também reagem indignados.

Sporting

“O Sporting Clube de Portugal não pode deixar de se manifestar sobre o que se passou esta noite no Estádio Nacional. Aquilo que conduziu a que esta situação fosse possível deve merecer uma profunda reflexão de todos aqueles que defendem a verdade desportiva e tem que merecer a atenção nacional ao mais alto nível. Já está a merecer a atenção internacional e a marcar mais um episódio negro do futebol português, que vive hoje já manchado por permanentemente estar envolto em suspeitas de corrupção”.

Sp. Braga

“O que está a acontecer hoje na principal competição de futebol em Portugal deve envergonhar-nos profundamente a todos. Permitir que este jogo se realize nestas condições não é apenas irresponsável e contra a verdade desportiva: é um tiro certeiro no coração do futebol. Terminado este triste espetáculo, fica a única pergunta possível: quanto tempo vão demorar agora os decisores do futebol português a reagir a esta vergonha?”

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto

“Há sempre quem atire Portugal para o terceiro mundo. Que falta de vergonha”

Jogadores da Belenenses SAD

“O futebol só tem cor se tiver competição. O futebol só tem cor se tiver verdade desportiva. O futebol só tem cor quando é um exemplo de saúde pública. Hoje, o futebol perdeu a cor.”

Bernardo Silva, jogador do Manchester City

“O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado?”

Gonçalo Paciência, jogador do Eintracht Frankfurt.

“A imagem que deveria envergonhar o futebol português”

Armando Evangelista, treinador do Arouca

"É uma surpresa, desvirtua o que é a verdade desportiva. Deveria haver regulamentação que protegesse este tipo de casos. Estamos a atravessar uma época atípica que ninguém estava à espera e não é fácil tomar medidas face a estes casos. De qualquer forma não me parece que seja o mais adequado para o espetáculo, o futebol e à credibilidade do mesmo. Se há jogos que poderiam ser adiados com justa causa, este seria um deles. Nove jogadores em campo e dois deles guarda-redes, em nada beneficia e contribui para o espetáculo. Nós gostamos de ganhar, mas temos a obrigação de proporcionar bons espetáculo e essas condições não são as ideais".

O Belenenses SAD – Benfica terminou ao minuto 46 quando os azuis ficaram reduzidos a seis jogadores. A equipa atravessa um grave surto de Covid-19.