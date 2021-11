Pepa. “Jogo foi taco a taco até à expulsão”

O treinador do Vitória Guimarães realça a “grande personalidade e inteligência” da sua equipa, apesar da derrota (1-2) contra o FC Porto.

“Não estou satisfeito com o resultado, isso nunca, mas tenho de realçar a grande personalidade e inteligência da equipa. Assistimos a uma entrada muito forte do FC Porto na partida, como já era de prever, mas, realmente, tenho que realçar a grande qualidade que tivemos até à expulsão, realçar o facto de termos apresentado sete jogadores abaixo dos 23 anos, mostrámos que há futuro e há presente, isto contra um FC Porto fortíssimo”, disse Pepa.

O técnico vimaranense acrescenta que “na segunda parte passamos um bocado mal, perdemos a capacidade para discutir o resultado, o FC Porto também geriu muito bem a bola e, com a expulsão, não tivemos capacidade para agredir e bem como estávamos a conseguir na primeira parte”.

Resumindo, o técnico refere: “O jogo foi taco a taco até à expulsão, mas nada a apontar à expulsão, porque isso foi um erro nosso”.

Pepa diz que “estes últimos 15 dias foram difíceis, tivemos lesões, impedimentos e vínhamos de uma série de jogos complicada. Queríamos muito um jogo destes. Viemos com tudo para ganhar, mas sobretudo depois do último jogo e da segunda parte, queríamos dar outra imagem. Se perdermos que seja com esta atitude e inteligência.”

O Vitória perdeu 2-1 diante do FC Porto no Dragão.