Belenenses SAD volta a culpar a Liga por ir a jogo com o Benfica

O Belenenses SAD volta a apontar baterias à Liga de Clubes, responsabilizando aquele organismo pela realização do jogo com o Benfica, que o clube do Jamor defende que nunca devia ter acontecido. Essa posição já expressa pelo presidente do clube Rui Pedro Soares, na noite de sábado, volta a ser reafirmada pelo clube em comunicado .

Na discrição do eventos que levaram à realização do jogo considerado como uma vergonha a nível internacional, o Belenenses SAD diz que às 12h00 horas de sábado, "o Presidente da Belenenses SAD informou através de uma conferência de imprensa que não solicitou o adiamento do jogo nem ao Benfica, nem à Liga".

Mas esclarece que "ficou eventualmente por esclarecer, que a Belenenses SAD entendia e entende que este adiamento não tinha que ser formalmente pedido pelas partes, uma vez que resultava de um problema de saúde pública".

Horas depois, às 14h34 , a Belenenses SAD, através do seu médico, informou formalmente a Liga da decisão da DGS de colocar 44 membros do nosso grupo de trabalho em isolamento. Ao contrário do que seria expectável a Liga não respondeu a este email e apenas enviou uma mensagem WhatsApp para o Presidente com uma lista de 8 jogadores que considerava aptos para ir a jogo.

"Informámos que um desses jogadores estava lesionado, e juntámos informação que o provava. Além disso, outro estava fora do país, por não ter tido autorização de entrada em Portugal, facto que também era do conhecimento da Liga. Feitas as contas, eram na verdade apenas 6 jogadores efetivamente disponíveis. Seis jogadores que foram considerados suficientes pela Liga para a mesma manter a realização do jogo", anuncia o clube.