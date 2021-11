Belenenses SAD-Benfica. Liga avança para participação disciplinar

A Liga Portugal anunciou, este domingo, que vai avançar com uma participação disciplinar para "averiguar o sucedido" no Belenenses SAD-Benfica, no Estádio do Jamor, da 12.ª jornada do campeonato, que se realizou apesar de os azuis apenas terem nove jogadores na ficha de jogo.

A Belenenses SAD entrou em campo com nove jogadores, dois deles guarda-redes. Ao intervalo, o Benfica ganhava por 0-7. A segunda parte durou meros segundos: voltaram dos balneários apenas sete jogadores azuis, número mínimo previsto nos regulamento, e, mal o árbitro apitou, um deles deixou-se cair no relvado, reduzindo o número de jogadores disponíveis para seis. O árbitro deu, assim, a partida por terminada.

A intenção desta participação disciplinar é, segundo o comunicado da Liga, "apurar eventual responsabilidade disciplinar, designadamente quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis".

A decisão foi tomada em reunião de Direção Executiva realizada este domingo. A participação disciplinar será enviada ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.