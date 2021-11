Belenenses SAD-Benfica. DGS não decide sobre realização de jogos de futebol

“A Autoridade de Saúde e a Direção Geral da Saúde (DGS) não se pronunciam sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto”. É esta a resposta à polémica realização do Belenenses SAD – Benfica deste sábado.

Os azuis entraram em campo com apenas nove jogadores devido a um forte surto de Covid-19. A partida não chegou ao fim devido a alegada lesão de três jogadores.

Em comunicado, o Ministério da Saúde esclarece que “na defesa e proteção da Saúde Pública, compete à Autoridade de Saúde local a investigação epidemiológica de casos de infeção por SARS CoV-2/COVID-19 para a implementação de medidas de prevenção e controlo, de modo a interromper cadeias de transmissão da infeção”.

Essas medidas não implicam pronunciar-se sobre jogos de futebol.

Os clubes, Belenenses SAD e Benfica, deixaram críticas à Liga Portugal no final da partida do Jamor que terminou poucos segundos depois do início da segunda parte, com o resultado em 7-0 para os encarnados.