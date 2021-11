Sindicato dos Jogadores convoca Liga e autoridades de saúde para reunião de emergência

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) diz que vai convocar a Liga e as autoridades de saúde para "uma reunião de emergência" após o sucedido no Belenenses SAD - Benfica.

Joaquim Evangelista considera que “o que se passou no estádio do Jamor esta noite é absolutamente inaceitável e não pode voltar a repetir-se”.

“O jogo entre a Belenenses SAD e o SL Benfica não dignificou nem o futebol português nem os seus protagonistas. Independentemente do que está protocolado para situações como esta, existem valores que são mais importantes do que qualquer competição ou exigência de calendário, nomeadamente a saúde dos atletas e a integridade da competição”, acrescentou.

De recordar que a Belenenses SAD, que está a atravessar um grave surto de Covid-19, apresentou-se com apenas nove jogadores para a partida contra o Benfica. Ao intervalo o resultado era 0-7 para os encarnados. O jogo ainda foi retomado, mas um jogador dos azuis lesionou-se e a Belenenses SAD ficou com apenas seis atletas, obrigando a partida a ser interrompida.

Assim, “o Sindicato dos Jogadores convocará, por isso, a Liga e as autoridades de saúde para uma reunião de emergência, exigindo bom senso e o estabelecimento de um modo de proceder digno e capaz de evitar barbaridades como a que aconteceu esta noite".