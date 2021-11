O Arouca venceu o Boavista, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, decidido por um golo de Antony já depois dos 90 minutos.

Oday Dabbagh deu vantagem ao Arouca, aos 11 minutos, e Petar Musa empatou para os axadrezados, aos 54, antes de Antony dar o triunfo aos arouquenses, aos 90+1.

Com o quarto jogo seguido sem perder, o Arouca subiu ao nono posto, com 13 pontos, enquanto o Boavista, que não vence há nove partidas, é 11.º, com 11.

Veja o resumo da partida: