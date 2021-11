Moreirense resgata empate frente ao Gil Vicente com golo nos descontos

Moreirense e Gil Vicente empataram, a duas bolas, no arranque da 12ª jornada da I Liga no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Yan Couto, de grande penalidade, colocou os cónegos a vencer, aos 49 minutos de jogo, mas a equipa de João Henriques foi incapaz de segurar o resultado.

Samuel Lino empatou o jogo, aos 69, e Fran Navarro colocou os gilistas na frente, aos 77 minutos de jogo.

Quando tudo parecia encaminhado para a vitória da equipa de Barcelos, o Moreirense chegou ao empate no último lance da partida. O central Steven Vitória bateu um livre direto colocado ao ângulo superior, aos 96 minutos de jogo, sem hipótese para Frelih.

O Gil Vicente continua no oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto que o Moreirense é 15º, com 9 pontos somados.