Casa Pia vence em Faro e assume liderança da II Liga à condição

O Casa Pia venceu, esta sexta-feira, em casa do Farense, por 1-0, e subiu à liderança condicional da II Liga.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, aos 37 minutos de jogo, pelo avançado João Vieira, na sequência de um livre batido da direita.

A equipa do Casa Pia foi a primeira a entrar em campo na 12ª jornada e subiu à liderança condicional do campeonato, com 24 pontos, mais um do que o Benfica B, dois do que o Feirense, e três do que o Rio Ave.

Já o Farense, que desceu esta época à II Liga, volta às derrotas depois de ter vencido o Trofense na última jornada, e está no 15º posto, com 10 pontos somados.

Este foi o segundo jogo seguido entre Casa Pia e Farense. Na última semana, a equipa de Filipe Martins atirou os algarvios para fora da Taça de Portugal com uma vitória por 3-1 em casa.