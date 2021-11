Belenenses SAD desfalcada aposta em defesa forte para surpreender o Benfica

O treinador da Belenenses SAD, Filipe Cândido, acredita que a solidez defensiva é a chave para surpreender o Benfica, na 12.ª jornada da I Liga.

Na conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da partida na Luz, Filipe Cândido frisou que a equipa tentará "não fugir muito" das suas ideias, porém, admitiu que o Benfica obrigará a alguma adaptação.

"Espero um Benfica fortíssimo. Um adversário muito difícil que tem feito alguns golos, às vezes três ou quatro, nos últimos 15 minutos. É uma equipa que, quando cria oportunidades de golo, acerta na baliza. Os jogadores têm critério no último passe e na finalização. Vamos tentar que eles tenham o mínimo de oportunidades possível e criar as nossas oportunidades. Não vamos por iniciativa própria encostar a equipa trás, mas teremos de ser fortes no processo defensivo. Se assim for, vamos certamente discutir o jogo", afiançou o técnico da Belenenses SAD.

Filipe Cândido aproveitou a pausa das seleções para cimentar ideias e, na última semana, teve o bónus de poder trabalhar sobre uma vitória - sobre o Caldas, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Ainda assim, o treinador acredita que ainda há "um caminho muito longo" a percorrer.

Frente ao Benfica, o treinador da Belenenses SAD atribui "muito favoritismo" ao adversário e, embora a intenção seja levar pontos da Luz, existe o conforto de saber que "haverá mais jogos para pontuar".

Muitas baixas para a Luz

Mais ainda num contexto de várias baixas possíveis, incluindo Luiz Felipe, Afonso Sousa, Chico Teixeira, Alisson Safira e Rafael Camacho, lesionados, Yaya Sithole, retido em África, e Cafu Phete, castigado.

Filipe Cândido garantiu que não se desculpará "com o que seja", no entanto, assumiu que "há jogadores que fazem falta e qualquer treinador gosta de ter todos disponíveis". As alternativas podem estar na equipa de sub-23, "que tem jovens de grande qualidade". "Quem sabe se não ganhamos novos jogadores para o futuro", atirou o técnico.

A Belenenses SAD mede forças com o Benfica no sábado, às 20h30, no Estádio da Luz. Encontro da jornada 12 da I Liga, que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.