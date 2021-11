Aprovada revogação do Cartão do Adepto por unanimidade

Foi aprovada por unanimidade, esta sexta-feira, no Parlamento, a revogação do Cartão do Adepto.

A aprovação do projeto-lei apresentado pela Iniciativa Liberal prevê que, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, esta medida deixe de existir.



O documento já tinha sido aprovado na generalidade a 10 de novembro. Na quarta-feira, também foi ratificado na discussão na especialidade. Agora, surge o "sim" na votação final global, com unanimidade.

O Cartão do Adepto entrou em vigor esta temporada, com o regresso dos adeptos aos estádios, mas durou poucos meses, com a grande maioria dos clubes e adeptos a manifestarem-se contra a medida.