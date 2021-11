O guarda-redes do Boavista, Alireza Biranvand, entrou no livro de recordes do Guinness.

Em causa o facto de o jogador iraniano ter efetuado o lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial de futebol.

A proeza foi realizada durante o encontro entre Irão e Coreia do Sul, a 11 de outubro de 2016. A bola percorreu 61 metros e 26 milímetros.

Alireza partilhou o prémio com o resto do plantel do Boavista antes do treino desta quinta-feira, no Estádio do Bessa.