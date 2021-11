Braga perde e adia apuramento

O Sp. Braga perdeu, 3-2, contra o Midtjylland e adiou um eventual apuramento para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O golo decisivo dos dinamarqueses foi apontado, de grande penalidade, por Evander, nos descontos, após uma falta de Diogo Leite.

Os arsenalistas, que passavam se tivessem vencido ou empatado, vão agora receber o Estrela Vermelha, na Pedreira, e continuam com todas as possibilidades em aberto, até de vencer o grupo.

Sviatchenko e Isaksen apontaram os outros tentos da equipa do Midtjylland.

Já pelo Braga descontaram Ricardo Horta e Galeno.

O Sp. Braga foi ultrapassado na liderança do grupo pelo Estrela Vermelha, que se impôs por 1-0 ao lanterna-vermelha Ludogorets e passou a deter um ponto de vantagem (10 contra nove) sobre os minhotos, que receberão os sérvios na última ronda, com o Midtjylland em terceiro, com oito pontos, à espera de poder capitalizar esse confronto.