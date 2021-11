"Não afeta nada”. Carvalhal desvaloriza buscas ao Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga garante que as buscas efetuadas pelas autoridades ao Estádio Municipal de Braga não foram tema de conversa entre o grupo de trabalho.

"Não afeta nada. As buscas temos de as desvalorizar, foram a vários clubes pelo que soube. É um assunto que está muito no vazio e não tem correspondência absolutamente nenhuma para o grupo. Ninguém conversou sobre isto, estamos focados no jogo, é uma situação que acaba por ser normal dentro de uma investigação alargada. Desvalorizamos completamente esse assunto e estamos focados, sim, em vencer o nosso jogo", refere Carlos Carvalhal.

A assistir à conferência de imprensa estiveram o presidente António Salvador, Paulo Meneses, diretor de scouting dos arsenalistas, e Alan, diretor de relações institucionais.

Em causa nas buscas realizadas a vários clubes estão suspeitas de negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional. Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros.