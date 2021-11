Braga quer “fazer golos” contra equipa dinamarquesa

O treinador do Sp. Braga quer “fazer golos” na partida contra o Midtjylland para a Liga Europa.

“Temos de estar ao melhor nível para vencer, porque vamos defrontar uma equipa que ataca muito bem e que marca golos em quase todos os jogos. No entanto, também conseguimos ferir o adversário e estamos apostados em fazer golos. Temos um respeito muito grande pelo adversário, mas queremos conquistar os três pontos”, disse Carlos Carvalhal.

O técnico dos arsenalistas desvaloriza as várias ausências: Matheus, Al Musrati, Sequeira, David Carmo e Tormena.

“Não me preocupa absolutamente nada. O Tiago Sá é um guarda-redes de primeira liga e tenho uma confiança absoluta nele. Aliás, a confiança no nosso plantel é total, ficamos satisfeitos com o comportamento do Diogo à esquerda e do Bruno Rodrigues que fez uma boa exibição no último jogo e será titular amanhã”, acrescenta.