Alex Méndez trocou Ajax pelo Vizela e a experiência "está a ser muito boa"

Alex Méndez está a desfrutar da experiência no futebol português e já se sente adaptado ao Vizela. O extremo norte-americano, que também tem nacionalidade mexicana, trocou o Ajax, onde esteve duas épocas, e não está nada arrependido pela decisão tomada.

"Está a ser uma experiência muito boa. Sabia que precisava de algum tempo para me adaptar. Fui bem recebido e estou melhor. O nível do futebol português é muito alto. Todos os jogadores têm muita qualidade e nós estamos a tentar fazer o melhor possível", diz o jogador, em declarações aos jornalistas, depois de ter recebido o prémio de melhor em campo no jogo com o Estrela da Amadora.

Méndez marcou o primeiro dos dois golos da vitória do Vizela, que valeu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Com oito jogos realizados, e dois golos marcados, o jogador destacou, ainda, o papel que o Álvaro Pacheco tem tido no desempenho da equipa: "É um treinador muito objetivo, sabe o que quer, entendemos o que ele nos pede e todos queremos dar 100% por ele".

Internacional sub-20 pelos Estados Unidos, Alex Méndez tem 21 anos e cumpre a quarta temporada na Europa. Depois de ter jogado pela equipa de reservas dos LA Galaxy, assinou pelo Friburgo, onde atuou pelos juniores. Nas duas últimas épocas esteve na equipa B do Ajax.