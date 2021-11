Matheus e Al Musrati falham visita do Braga ao Midtjylland

Matheus e Al Musrati falham a visita do Sporting de Braga ao Midtjylland, a contar para a quinta jornada do grupo F da Liga Europa.

De acordo com o site oficial do Braga, o guarda-redes foi "devidamente autorizado pelo clube a ausentar-se devido a razões de ordem pessoal". O médio está a contas com uma lesão traumática no joelho direito.

Também ficam de fora os defesas Sequeira, David Carmo, Vítor Tormena e Buta, que continuam a recuperar das respetivas lesões.

Carlos Carvalhal convocou 24 jogadores para a visita do Braga ao terreno do Midtjylland, na Dinamarca, marcada para as 17h45 de quinta-feira. Partida com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Tiago Sá, Hornicek, Leonardo Ferreira;

Defesas: Yan Couto, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Raul Silva, Fabiano, Bruno Rodrigues, Francisco Moura;

Médios: André Horta, Piazon, Gorby, Chiquinho, Lucas Mineiro, Castro;

Avançados: Rodrigo Gomes, Galeno, Roger, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Mario González.