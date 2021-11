Árbitro esloveno na visita do Sporting de Braga à Dinamarca

O esloveno Matej Jug é o árbitro nomeado para dirigir o encontro entre Midtjylland e Sporting de Braga, de quinta-feira, na Dinamarca, a contar para a quinta jornada do grupo F da Liga Europa.

Jug contará com auxílio dos compatriotas Matej Zunic e Manuel Vidali, como árbitros assistentes, e Rade Obrenovic, como videoárbitro.

O Braga precisa apenas de um empate para garantir um lugar entre os dois primeiros classificados. O vencedor do grupo apura-se diretamente para os oitavos de final. O segundo classificado disputará um "play-off".



A equipa de Carlos Carvalhal lidera o grupo F, com nove pontos, seguida do Estrela Vermelha, com sete. Em terceiro, surge o Midtjylland, com cinco. Os búlgaros do Ludogorets estão em último, com um ponto.

O Midtjylland-Braga joga-se na quinta-feira, às 17h45, na Dinamarca. Encontro com aompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.