Tondela reserva último bilhete para os oitavos de final da Taça de Portugal

O Tondela carimbou a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, esta segunda-feira, com uma vitória por 3-1 frente ao Leixões, da II Liga.

Boselli inaugurou o marcador para os beirões, aos 36 minutos de jogo, com um remate acrobático dentro da área.

Os beirões aumentaram a vantagem aos 84 minutos, marcado por Tiago Dantas, com um belo remate à entrada da área de pé esquerdo. É o primeiro golo do médio emprestado pelo Benfica com a camisola do Tondela.

O melhor estava guardado para o fim. O Leixões de José Mota reduziu ao minuto 90, por Léo Bolgado, e o Tondela viria a fechar o jogo um minuto depois, aos 91, por Murillo.

O Tondela reservou a última vaga nos oitavos de final da Taça de Portugal e junta-se ao Sporting, Casa Pia, Portimonense, Benfica, Leça, Vizela, Rio Ave, Braga, Famalicão, FC Porto, Estoril, Mafra, Belenenses SAD, Paredes e Moreirense como as equipas qualificadas.