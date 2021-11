Covid-19. Taxa de vacinação no futebol profissional ronda os 96%

A Liga de Clubes revela que 96,4% dos jogadores de futebol profissionais em Portugal já estão vacinados, anunciou o organismo em comunicado.

O número foi revelado no dia em que a Liga de Clubes voltou a reunir com a DGS e os departamentos médicos dos clubes para apelar ao cumprimento de regras de higiene e segurança, numa altura em que os casos de Covid-19 começam a subir no país.

96,4% dos jogadores profissionais estão vacinados, com a percentagem a situar-se nos 98,7% nos agentes desportivos. Apenas 3,6% dos jogadores não estão vacinados.

No último mês, apenas seis jogadores acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático, revelou ainda a Liga.

Nesse sentido, a Liga vai lançar uma campanha nos primeiros dois escalões do futebol português, denominada "este jogo ainda não acabou”. Esta ação visa sensibilizar os adeptos e os portugueses em geral para a necessidade de reforçar as regras de segurança e de higiene no âmbito da Covid-19.

Os clubes de futebol começaram a ser vacinados em julho e começou pelos clubes que disputaram as provas europeias.