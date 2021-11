Caso Marega. TAD anula castigo ao Vitória de Guimarães

Além de ver anulado o castigo de três jogos à porta fechada, o clube vimaranense foi absolvido de pagar uma multa de 53.500 euros a propósito do caso que remonta ao minuto 69 do encontro entre Vitória e FC Porto, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 16 de fevereiro de 2020, que terminou com um triunfo dos dragões por 2-1.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou o castigo de três jogos à porta fechada aplicado ao Vitória de Guimarães por causa dos insultos racistas a Marega, diante do FC Porto, para a I Liga portuguesa de futebol, deliberado pelo Conselho de Disciplina da Federação (CD) e, entretanto, cumprido pelo clube.

Autor do segundo golo azul e branco nesse jogo, o avançado internacional pelo Mali pediu para ser substituído e abandonou mesmo o relvado na sequência de insultos racistas oriundos das bancadas com adeptos do Vitória.

Na sequência do caso, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) puniu o Vitória com uma “sanção acessória de realização de três espetáculos desportivos à porta fechada, com início do cumprimento da sanção após regresso do público aos espetáculos desportivos” e uma multa de 53 mil euros, num despacho de 20 de outubro de 2020, que mereceu o recurso do emblema minhoto.

Em julho, o TAD já tinha anulado o outro castigo imposto ao Vitória de Guimarães no âmbito do ‘caso Marega’, que ditava um jogo à porta fechada e uma multa de cinco mil euros devido à “ausência de som das gravações captadas pelo sistema de videovigilância”, segundo um despacho de 18 de maio de 2021 do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).