Jorge Simão. “Temos de perceber” estes quatro golos sofridos em menos de 15 minutos

O treinador do P. Ferreira quer perceber como é que a sua equipa sofreu quatro golos em menos de 15 minutos no estádio da Luz para a Taça de Portugal.

“Quem não assistiu ao jogo, certamente fica confuso com o resultado, muito penalizador. Até ao minuto 78 houve um jogo, depois outro. Até o Benfica chegar ao empate fomos uma equipa consistente, equilibrada, mas o primeiro golo do Benfica mudou tudo”, referiu Jorge Simão.

O técnico pacense acrescentou: “Estávamos em vantagem e, de repente, passamos por um mau bocado e temos de perceber porquê. Não gostei do que vi a partir do golo do empate”.

Questionado sobre se sente o seu lugar em perigo, após cinco partidas sem vencer, Simão garante não estar preocupado.

“Agora só pretendo perceber as razões que nos levaram a sair da Taça com um resultado tão pesado”, explicou.

O Benfica venceu o P. Ferreira por 4-1 e segue em frente na Taça de Portugal.