Treinador do Feirense lembra Santa Clara para avisar FC Porto para o perigo das poupanças

O treinador do Feirense, Rui Ferreira, duvida que o FC Porto apresente um onze muito desfigurado na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Dragão, esta sexta-feira, Rui Ferreira lembrou que, da última vez que Sérgio Conceição fez muitas poupanças, o FC Porto foi eliminado da Taça da Liga.

"Sabemos a competitividade que existe dentro do Sérgio, portanto, ele vai querer ganhar e, para isso, vai ter de apresentar uma equipa forte. Seguramente não ficou muito contente com as últimas experiências que fez no jogo com o Santa Clara, para a Taça da Liga. Portanto, acredito que, desta vez, o Sérgio não seja tão tolerante na gestão da equipa", frisou.



Feirense ambicioso e FC Porto avisado

O Feirense vai "meter tudo na balança" e apresentar-se "no máximo das capacidades para tentar levar de vencida" o FC Porto. Ainda assim, Rui Ferreira tem consciência da "diferença entre um clube e o outro":

"Vamos levar a mesma ambição e motivação que temos demonstrado, querer fazer o melhor possível levar para o Dragão aquilo que temos feito no campeonato. É uma competição muito importante para nós, uma competição bonita. Queremos ir o mais longe possível, mas sabemos onde e contra quem vamos jogar. Vamos tentar dar o nosso melhor."

Na véspera, o Varzim deu luta ao Sporting, em Alvalade. Um jogo que Rui Ferreira acredita que servirá de aviso para o FC Porto, frente ao Feirense.

"Acredito que os jogadores do FC Porto estão alertados para a competitividade das equipas da II Liga. Não acredito que possam facilitar o que quer que seja", sublinhou o treinador do Feirense, da II Liga.

O FC Porto-Feirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sábado, às 20h15, no Estádio do Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.