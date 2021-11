Paços com "rigor e sorte" pode ir dos 5 aos 100% na Luz

Jorge Simão admite que o Paços de Ferreira tem uma muito pequena probabilidade de eliminar o Benfica da Taça de Portugal, contudo, acredita que, com rigor e sorte, os 5% podem tornar-se uma realidade.

Em conferência de imprensa da partida da quarta eliminatória, esta quinta-feira, o treinador pacense foi desafiado a arriscar a percentagem de hipótese de vencer na Luz e seguir em frente na "prova rainha".

"Na minha cabeça, a percentagem andará a rondar os 5 a 10%. Teoricamente, o favoritismo está todo do lado do Benfica. Compete-nos agarrar e lutar por essa percentagem. Fazer um bom jogo, ser muito competitivos e ter muito rigor", salientou Jorge Simão.



A questão ficará resolvida em 90 minutos, 120 ou após penáltis, algo que muda, também, a abordagem ao jogo. Jorge Simão pede "extremo rigor" ao Paços de Ferreira, "com maior incidência na parte defensiva".

"Queremos ter muita bola, mas sabemos que, se calhar, não vai acontecer tanto como gostaríamos. O rigor é a chave do jogo, juntamente com alguma sorte. Não se consegue eliminar o Benfica no seu estádio sem uma parte de sorte", reconheceu o treinador pacense.

Preparar para a equipa, não para jogadores

Depois de uma paragem que permitiu "recuperar jogadores e reajustar alguns comportamentos", Jorge Simão confirmou que não pretende fazer grandes alterações no onze inicial. Em relação ao Benfica, surgem maiores dúvidas, dado que, quatro dias depois, os encarnados visitam o Barcelona, num jogo que pode ser decisivo para as contas finais do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões:

"Tenho dúvidas nos nomes, mas não nos processos. Preparámo-nos não para defrontar os nomes, mas sim os comportamentos que o Benfica apresenta em campo, que qualquer jogador que entre irá cumprir."



O Paços de Ferreira visita o Benfica na sexta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.