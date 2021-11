Paços brinca com "gaffe" de Jorge Jesus e coloca camisola de "Eustássio" à venda

Jorge Jesus enganou-se no nome de Stephen Eustáquio, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, e o Paços de Ferreira não perdeu tempo para brincar com a "gaffe" do treinador do Benfica.

"O Paços de Ferreira é uma boa equipa, organizada e com jogadores internacionais, como é o caso do 'Eustássio'", disse o treinador do Benfica, na antevisão da receção aos castores, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Com "Eustássio", Jorge Jesus queria dizer Eustáquio, nome do camisola 46 do Paços de Ferreira, que atua pela seleção do Canadá e está muito perto de garantir uma vaga para o Mundial 2022, no Qatar.

O Paços não se ofendeu e, em vez disso, capitalizou com o deslize do treinador do Benfica. Há a partir de agora, no loja online do clube da Capital do Móvel, uma camisola com o número 46 e o nome "Eustássio" à venda. Custa 50 euros e vem em vários tamanhos, pronta a ser encomendada.

No Twitter, o Paços até lhe deu uma nacionalidade: "Eustássio" é mexicano, tem um bigode farfalhudo e usa um chapéu de mariachi.

"Se o internacional Eustássio foi convocado para o jogo com o SL Benfica? Não, mister 'JJ'. Mas a camisola dele está com uma promoção exclusiva na loja online", anunciam os castores naquela rede social.



O Benfica-Paços de Ferreira, da quarta eliminatória da Taça, está marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.