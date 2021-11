Henrique Calisto: “Varzim tem dimensão de I Liga e faz falta ao campeonato”

Com quase 106 anos de história, o Varzim é um emblema com tradições no futebol português que anda arredado dos grandes palcos desde 2003, ano em que desdeu à II Liga. É o atual penúltimo classificado da prova.

O clube da Póvoa de Varzim tem 21 presenças no escalão máximo do futebol português e chegou a registar um quinto lugar na classificação na época de 1978/79. Na 2.ª Divisão foi quatro vezes campeão (1962/63, 1975/76, 1995/96 e 2011/12). Tem também um título na 3.ª Divisão (1961/62).

Esta quinta-feira, pela via da Taça de Portugal, o Varzim regressa a um estádio de um grande, frente ao Sporting, em Alvalade. Em todas as competições nacionais, o Varzim jogou 25 vezes em Alvalade. Perdeu em 19 ocasiões, registou cinco empates e venceu uma única vez. A façanha foi há 34 anos. No dia 25 de outubro de 1987, em jogo da nona ronda da I Liga, o Varzim venceu por 1-2.

Marlon Brandão marcou para a formação leonina. Soares e Vata apontaram os golos da equipa poveira. O Sporting era treinado pelo inglês Keith Burkinshaw. O Varzim era comandado por Henrique Calisto.

“Foi um jogo marcante para a nossa equipa porque não é todos os dias que se ganha em Alvalade ao Sporting. Não havia a cobertura mediática que há hoje de todos os jogos e, fundamentalmente, o percurso dos jogadores era menos estudado. Os jogadores não tinham 'scouting' a olhar todos os dias para o seu rendimento e sabiam que estes jogos eram fundamentais para a definição das suas carreiras”, refere Henrique Calisto em entrevista a Bola Branca.

Henrique Calisto considera que o Varzim "ganhou bem, como reconheceu toda a imprensa", e recorda o filme do jogo.

"O Varzim esteve a ganhar por 2-0 e poderíamos ter chegado ao terceiro golo, pelo Miranda, num lance em que surgiu isolado. O Sporting fez alterações e pressionou nos últimos minutos, sendo de destacar a exibição do Lúcio, que era um guarda-redes extraordinário. Ganhámos bem e foi um marco para o Varzim e também para mim, porque não era todos os dias que se ia ganhar ao campo de um dos grandes, com uma grande diferença em termos financeiros, meios de trabalho e condições físicas. O resultado foi marcante e ficou na história", assinala.

O Varzim de Vata, Lufemba e Zá Maria

O então timoneiro da equipa poveira lembra mais detalhes sobre a equipa que que fez furor em Alvalade nessa época de 1987/88.

“Era uma equipa muito compacta mesclada por alguns jogadores, como os angolanos Vata e Lufemba. Vata era um concretizador e Lufemba um criador nato, um dos melhores jogadores tecnicamente que vi jogar. Havia, também, dois jogadores rápidos no ataque, o Miranda e o Nivaldo. No meio-campo havia um jogador que era fundamental, o Zé Maria, um médio de cobertura que incorporava o pensamento das gentes poveiras. O Soares era outro criativo num 4-3-3. Na defesa tínhamos o Vitoriano, o Brito, o Quim e o Lito, um poveiro que era antes quebrar do que torcer”, recorda Calisto.

O treinador de Matosinhos fez história no clube poveiro. Subiu a equipa em 1985/86 e na época seguinte foi sétimo classificado, uma das melhores classificações do Varzim no escalão máximo do futebol português. Em 1878/88, a equipa desceu, em 17.º, num campeonato de 20 equipas. Foi nessa época que o Varzim venceu em Alvalade.

Henrique Calisto voltaria à Povoa para uma passagem fugaz pelo Varzim em 1990. O treinador conhece bem a cultura do emblema alvinegro, "um clube histórico".

“Tem muitos anos de 1.ª Divisão e características muito pessoais em relação ao seu comportamento enquanto equipa e massa associativa. É um clube que faz falta à I Liga e é pena que um clube com estas características esteja quase há 20 anos sem voltar ao escalão principal. Tem dimensão de I Liga, mas obviamente que tem de fazer algumas alterações no seu estádio. A I Liga precisa de clubes como estes, porque daria um sentido competitivo mais forte e uma característica diferente que tem a ver com clubes identitários da sua região e da sua terra. O Varzim representa a filosofia de vida da Póvoa de Varzim, personalizada pelos seus pescadores.”

Na Taça de Portugal, o Varzim nunca esteve numa final, mas chegou em três ocasiões às meias-finais (1977/78, 1979/80 e 1984/85).

Sporting em gestão

O Varzim visita Alvalade em jogo da Taça de Portugal. Encontra um Sporting que trabalhou desfalcado de jogadores que estiveram ao serviço das seleções e que terá, na próxima quarta-feira, em casa, frente ao Borussia Dortmund, um jogo que pode dar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Dada a importância do compromisso europeu, Henrique Calisto acredita num Sporting em gestão frente ao Varzim.

“O Sporting poderá fazer a sua gestão porque vai ter seis dias depois um jogo importantíssimo com o Borussia Dortmund. Se o Sporting ganhar ultrapassa o adversário e pode decidir o seu apuramento direto para a fase seguinte da Champions. Penso que vai haver alguma gestão do plantel, porque o Varzim não é uma equipa de topo em termos de rendimento e o Sporting terá poucos dias depois um jogo que será muito importante, não só em termos do prestígio internacional, mas, também, no aspeto das suas finanças. Por isso, acho que haverá alguma gestão do plantel”, antevê o treinador.

O Sporting-Varzim, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, tem início às 20h15, no Estádio de Alvalade. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.