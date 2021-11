Feirense ambicioso e a "dar tudo em campo" frente ao Porto

É com o espírito e o futebol que têm apresentado na II Liga que os jogadores do Feirense esperam surpreender o FC Porto, no sábado, no jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Bruno Onyemaechi avisa o líder da I Liga que pela frente terá uma equipa que "dará tudo em campo".

"Vamos ao Dragão com a ambição de sempre. Temos uma ideia de jogo bem definida e acredito que o plano de jogo do treinador será o mesmo de sempre. Aqui no Feirense o espírito é o de dar sempre o tudo em campo, correr mais do que o adversário e nunca desistir", diz o jovem defesa nigeriano, titular da equipa de Rui Ferreira.