Varzim quer tentar contrariar as probabilidades e eliminar o Sporting da Taça

"É o campeão nacional, na próxima semana joga a Liga dos Campeões. Há muitos desafios, temos dificuldades com alterações que podem acontecer por causa das seleções e com outros regressos de lesão. É uma equipa muito geométrica, percebe-se os processos, são a equipa a praticar o melhor futebol em Portugal", analisa.

O treinador de 39 anos, no Varzim desde a temporada passada, deixa grandes elogios à equipa orientada por Rúben Amorim.

"Improvável não é o mesmo que impossível. Poderemos ter as nossas possibilidades, acreditamos nos nossos jogadores, para aproveitar o momento para se valorizarem. Tem de haver um conjunto de ligações complexas, mas que podem acontecer. Quem tem de passar é o Sporting, temos de lutar, mas a responsabilidade está do outro lado", começou por dizer.

António Barbosa, treinador do Varzim, assume a improbabilidade de seguir em frente na Taça de Portugal e eliminar o campeão nacional Sporting, que considera ser a equipa a jogar o melhor futebol em Portugal.

O Varzim vive um mau momento no campeonato, no 17º posto da tabela apenas com uma vitória, mas António Barbosa destaca a caminhada na Taça, em que a equipa da Póvoa de Varzim já eliminou o Marítimo.

"É uma boa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Estamos a fazer uma campanha na Taça que nos deixa felizez. Tivemos uma passagem complicada em Oleiros e a equipa transcendeu-se com o Marítimo. É uma oportunidade de valorizar o Varzim e honrar a camisola e mostrar que estamos num momento de viragem e crescimento no campeonato", explica.

O jogo será em Alvalade e técnico lamenta que o sorteio não tenha ditado um jogo na Póvoa: "Este estádio tem um ambiente particular, muito intenso e positivo. Jogar em Alvalade valoriza os jogadores, é a casa do campeão, é um acréscimo na motivação. Mas se fosse em nossa casa, acho que as coisas poderiam ser diferentes", termina.

O Sporting-Varzim joga-se nesta quinta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.