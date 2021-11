Emanuel Simões é o novo diretor desportivo do Santa Clara

O Santa Clara oficializou a contratação de um novo diretor desportivo: Emanuel Simões.

“A Santa Clara Açores – Futebol S.A.D. vem por este meio comunicar que as responsabilidades do cargo de diretor desportivo da equipa de futebol profissional serão assumidas pelo elemento do conselho da administração da SAD, Emanuel Simões. O novo responsável pela pasta de futebol profissional do Santa Clara traz no currículo experiência e vivências como treinador e dirigente, apresentando valências em ambas as realidades que consideramos adequadas para a nossa instituição”, refere a SAD em comunicado.

Emanuel Simões, de 42 anos, integra o Conselho de Administração da SAD, enquanto vogal e administrador executivo.

Antes, foi técnico do Merelinense em 2020/2021, no Campeonato de Portugal, mas também de AD Oliveirense, Vizela, Maria da Fonte, entre outros.

Emanuel Simões substitui no cargo de diretor desportivo João Ferreira.