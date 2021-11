​Luís Castro: “Benfica empurrou mau momento para trás”

Com um terço do campeonato português praticamente concluído, Luís Castro analisa à distância o desempenho das equipas e prevê muito equilíbrio entre os candidatos com luta pelo título até á última jornada.

“O campeonato está muito apertado e a tabela assim o diz. Os três treinadores entroncam muito bem nas suas equipas. Os três estão em pé de igualdade e haverá campeonato até ao fim. Os três treinadores, as três equipas e os adeptos merecem campeonato até ao fim”, considera, em entrevista à Renascença, o técnico do Al-Duhail.

O técnico, que conta com passagem pelo FC Porto, deixa grande elogio à equipa de Sérgio Conceição: "Está a dar continuidade ao trabalho que fez nas últimas épocas. Está a fazer uma Champions muito boa e a desenvolver um trabalho de integração dos jovens da academia que nos espanta a todos continuando a ganhar mesmo introduzindo esses jogadores de forma tão rápida. O FC Porto está a fazer um campeonato muito bom”.

Sobre o campeão nacional, Luís Castro diz que há cada vez menos desconfiança sobre o Sporting.

“No Sporting, com o Ruben Amorim deixou de haver aquela equipa de ver quando perde. Hoje, olha-se e diz-se que o Sporting vai ganhar. O treinador tirou essa desconfiança aos adeptos e acabou por ser campeão e está a fazer um trabalho bom”, atira.



Depois de um momento de menor fulgor, Luís Castro considera que Jesus já colocou para trás o mau momento do Benfica, com a goleada ao Sporting de Braga.

“No Benfica, o Jorge Jesus fez um grande início de campeonato. A equipa oscilou um pouco mas está colada aos primeiros e com o grande jogo que fez com o Braga empurrou o mau momento para trás. Quem ganha no ano anterior é sempre candidato, mas o Porto e o Benfica estão também muitos bons", termina.

Com 11 jornadas disputadas, FC Porto e Sporting lideram o campeonato com 29 pontos somados, seguidos pelo Benfica, com 28 pontos. Estoril é quarto classificado, com 20 pontos.