Sequeira já foi operado ao joelho

O lateral-esquerdo Sequeira foi operado, esta segunda-feira, a uma grave lesão no joelho esquerdo. O defesa do Braga não volta a jogar esta temporada.

"Sequeira foi hoje operado com sucesso ao joelho esquerdo e inicia agora o processo de recuperação, contando com o apoio de todos nós para regressar ainda mais forte", pode ler-se na breve nota do clube minhoot.

O defesa de 31 anos saiu lesionado no jogo da 11ª jornada frente ao Benfica e sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Sequeira está no Braga desde a época 2017/18 e leva um golo e 26 assistências em 145 jogos. Esta temporada, o lateral-esquerdo português registava duas assistências em 13 encontros.