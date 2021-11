Rui Duarte de saída de Trofense

Rui Duarte está de saída do comando técnico do Trofense, sabe a Renascença.

O treinador de 43 anos foi um dos responsáveis pela subida do clube à II Liga, com a conquista do Campeonato de Portugal. Rui Duarte chegou ao comando técnico a meio da temporada, depois da saída de António Barbosa para o Varzim.

Rui Duarte passou ainda pelo Casa Pia e Farense. Esta temporada, conseguiu três vitórias em 14 jogos disputados.

O Trofense está a trabalhar na contratação de um substituto, que deverá ser um treinador com experiência na II Liga.

O clube da Trofa está no 14º posto da II Liga, com 11 pontos em igual número de jogos, apenas um ponto a cima de um lugar de "play-off" de descida à Liga 3.