Milheirós denuncia agressão "bárbara e covarde" a jogador

Um jogador do AC Milheirós teve de ser levado para um hospital depois de ter sido, alegadamente, agredido por um adversário, denuncia o clube.

Em "post" no Facebook, o clube da Associação de Futebol (AF) do Porto revelou que Miguel Sousa foi "barbaramente e covardemente agredido" por um atleta do Gondim Maia, adversário de domingo, e que teve de ser transportado pelo INEM para o hospital, onde "se encontra neste momento estável e medicado aguardar resultados dos exames já feitos".



"Repudiamos o ato criminoso, e confiamos que o agressor será castigado pela justiça desportiva e criminal, como também pelo clube que representa. Da nossa parte será dado o todo apoio necessário ao nosso atleta, e desejamos que recupere rapidamente a sua vida normalmente", pode ler-se no comunicado do Millheirós, no Facebook.

No domingo, o Milheirós venceu na receção ao Gondim Maia, por 2-1, na nona jornada da série 1 da Divisão de Honra da AF Porto.